La Veillée Le Secret de la Relique, par Nicolas Delestre Publié le 4 décembre 2022 à 11h52

La Veillée temps d'écoute : 13 min Épisode 51 - Après un parcours professionnel surprenant, Nicolas a consacré sa vie à la mort. Devenu un des meilleurs spécialistes en thanatopraxie de France, il vient raconter son expérience dans ce milieu méconnu.

«Je m'appelle Nicolas Delestre, je suis spécialiste en préservation de la dépouille humaine. Je dirige le centre de formation AFITT, spécialisé dans la préservation de la dépouille humaine, et je suis enseignant en médecine légale en quatrième année de médecine. Donc j'ai été choisi pour ambiancer la soirée parce que en fait, si vous voulez, à un moment donné ils se sont dits "par qui on va faire commencer, on va prendre le comique de service". Alors la thanatopraxie c'est l'ensemble des techniques et des produits qui visent à la conservation de la dépouille humaine. En fait, ce sont des praticiens qui vont réaliser une restauration des corps ou une conservation des corps dans le but de les présenter aux familles. La thanatopraxie, ça vise donc à faciliter le deuil. Donc je vais vous expliquer comment je suis arrivé dans ce milieu très particulier.»