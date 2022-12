La Veillée Un confinement mouvementé, par Cyrielle Debreuil Publié le 4 décembre 2022 à 11h40

«Alors on est en février 2020, je suis au Brésil pour le mariage de mon frère et en même temps c'est le carnaval donc c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup d'insouciance. Et puis je rentre en France courant mars et là il y a déjà les rumeurs de confinement de part et d'autre. Au même moment j'ai un ami étranger qui vit à l'étranger qui me dit: "écoute je suis de passage à paris est ce que tu veux diner avec moi". Je lui dis: "avec grand plaisir". On se connait depuis longtemps on s'entend extrêmement bien. On connait les amis respectifs de l'un et de l'autre. C'est quelqu'un de charmant. Durant le dîner on parle de confinement, on reçoit chacun des messages qui disaient:" vraiment là on va être confinés". Il me dit: "écoute moi j'ai un avion demain, j'ai une maison pendant un mois et demi en Martinique pour faire du windsurf. Donc si jamais on est confinés écoute la maison est grande. Si je peux moi je serai pas là donc tu es la bienvenue".»