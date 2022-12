La Veillée La rescapée de la colline, par Camille Courcy Publié le 4 décembre 2022 à 11h26

La Veillée temps d'écoute : 9 min Épisode 49 - Camille Courcy est grande reporter. Elle a couvert des crises et des conflits aux quatre coins du monde, mais l'histoire qu'elle est venue nous raconter s'est passée à coté de chez elle...

«Je suis journaliste et mon métier c'est de parcourir le onde pour recueillir des témoignages et essayer de les transmettre au public. Je reviens tout juste d'Ukraine où j'étais la semaine dernière, où j'ai passé quinze jours pour essayer de couvrir la situation sur place. Et donc ce métier c'est une passion, c'est vraiment un rêve de petite fille que j'ai pu réaliser très tôt. Tout a commencé quand j'avais 21 ans. J'étais au Liban, je continuais d'apprendre l'arabe et l'anglais et je venais juste de terminer mes études de journalisme. À l'époque, c'était la guerre en Syrie et donc on voyait beaucoup d'images sur les réseaux sociaux qui étaient diffusées, des images de téléphones portables qui étaient de très mauvaise qualité à l'époque. On voyait de bombardements, on voyait des combats, on voyait beaucoup de choses mais j'avais vraiment du mal à comprendre ce qu'il se passait réellement sur place. C'est vraiment là que j'ai eu un déclic et que j'ai eu une envie viscéral d'aller voir par moi-même ce qu'il se passait.»