La Veillée Le dernier tournage de Pierre Bellemare, par Sauvane Publié le 4 décembre 2022 à 11h17

La Veillée temps d'écoute : 15 min Épisode 48 - L'histoire de Sauvane est liée a une personnalité légendaire du patrimoine audiovisuel français, qui était justement connue pour son goût des histoires étonnantes.

«Alors mon histoire que je vais vous raconter ce soir c'est conte de Noël qui m'est arrivée. Ce qui est marrant c'est que de base c'est un conte de Noël que j'ai crée qui a fait un contre-uno contre moi et qu'est devenu vraiment un conte de noël. Alors ça commence en septembre 2017, je travaillais chez MTV comme graphiste motion-designer, et en parallèle de mon métier j'avais ouvert une chaine YouTube depuis cinq mois environ qui comptabilisait 700 abonnés. Et j'étais proche des 1000 et le palier des 1000 c'est un truc super important quand on démarre sur YouTube c'est incroyable. C'est comme si on avait 1 million, enfin pour moi c'était pareil. Du coup je voulais faire un truc marquant pour le palier des 1000 abonnés.»