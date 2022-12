La Veillée Eiffel et moi, par Caroline Bongrand Publié le 4 décembre 2022 à 11h08

La Veillée temps d’écoute : 14 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Épisode 47 - Caroline Bongrand est écrivaine et scénariste. Pour la Veillée, elle est venue raconter l'histoire incroyable qui la lie à un certain monument.

«Quand j'étais petite, j'avais une fenêtre qui fermait mal. Elle s'ouvrait tout le temps dès qu'il y avait un coup de vent, et mes parents étaient souvent absents, donc j'avais assez peur. Quand j'avais sept ans, mon père m'a emmené tout en haut de la tour Eiffel, et il m'a offert ceci, qui était plein de bonbons. J'ai mangé tous les bonbons, j'ai gardé la tour, et j'ai pris l'habitude de dormir avec la tour. C'est mon doudou, c'est une arme également. Je dormais donc pas sous l'oreiller sinon j'aurai des problèmes, mais juste au dessus de l'oreiller. J'ai dormi avec ce doudou de l'âge de sept ans à l'âge de douze, treize ans. À vingt-neuf ans, j'ai publié cinq romans, je décide de partir à Los Angeles, je voulais devenir scénariste de cinéma. Et j'ai rencontré un producteur français qui s'appelle René Cleitman, qui a disparu malheureusement depuis, qui m'a dit: "quand on veut être scénariste, la sensibilité européenne c'est très bien mais il faut la technique de la structure scénaristique américaine".»