La Veillée Un anniversaire de mariage, par Nadia Publié le 4 décembre 2022 à 10h59

La Veillée temps d'écoute : 18 min Épisode 46 - Pour débuter cette nouvelle édition, Nadia est venue nous raconter comment sa vie a été bouleversée par le virus.

Après deux ans d'absence dus à la pandémie, la Veillée a fait son retour sur scène le 15 mars 2022. Pour débuter cette nouvelle édition, Nadia est venue nous raconter comment sa vie a été bouleversée par le virus...



«-(Nadia) Bonsoir. Alors ce soir je viens vous parler d'une histoire d'amour, d'une histoire de solidarité, de résilience. Un combat pour la vie qui m'a marqué à tout jamais. Donc je suis très heureuse de le partager pour la première fois avec vous ce soir. Je suis très émue, vous comprendrez pourquoi. Alors ça commence l'été 2020, après le premier confinement. On est tous un peu sous le choc de ce qu'il vient de se passer. Et je décide d'aller voir une psychologue, comme beaucoup d'entre nous je pense. J'en trouve une par hasard par le biais d'un podcast, et elle me touche parce qu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de la famille, car on le sait les traumatismes se transmettent de génération en génération. Donc je fais une première consultation avec la psychologue qui me demande plein de questions sur ma famille, des questions très simples.»