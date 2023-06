Aujourd'hui, prenons de la hauteur! Capable de susciter les plus belles créations, les plus beaux fantasmes, c'est bien de l'escarpin que nous parlerons. Viviane nous raconte la petite histoire de cette chaussure mythique.

Et oui, les objets aussi ont leur histoire et elle pourrait vous surprendre!

Deux fois par semaine La petite histoire de... vous révèle la petite histoire d'un objet en moins de 3 minutes! Découvrez comment ces objets ont façonné notre quotidien et ont parfois changé le cours de l'histoire.

La petite histoire de... est un podcast coproduit par TV Only et Initial Studio, adapté du magazine audiovisuel éponyme produit par TV Only, Jean Moncaut et Séverin Delpon, imaginé et commenté par Viviane Blassel, et écrit par Benjamin Doize sous la direction de Viviane Blassel.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Louise Nguyen assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Musique: Johanna Lalonde

Visuel: Laurine Vogel

Avec la voix de Louise Nguyen.