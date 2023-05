La Buissonnière

Ça y est, c'est le grand jour! Toute l'école est à San Remo, en Italie, le pays du cuisinier Massimo, pour une journée à vélo. L'occasion, encore une fois, de partager des moments de vie inoubliables tout en mettant en œuvre la coopération.

«–Quand je serai grande, je voudrai me marier avec Maxime parce que lui aussi ili est amoureux de moi. Parce que je l'ai dit. J'ai dit: "je suis amoureuse", il m'a dit : "oui". Il m'a dit qu'il voulait se marier avec moi quand il sera grand. On aura des chats et un bébé. L'un il s'appelle Minou-Minou et l'autre Saucisse.

–Et le bébé, comment il s'appelera?

–Papillon.

–Ton bébé?

–Oui! (...)

–C'est notre sortie de fin d'année. Les adultes ont proposé d'aller à San Remo, en Italie, pour faire une sortie Rosalie avec des vélos. Tous les enfants ont choisi l'endroit où on irait, en réunion coopérative. Donc ils ont beaucoup parlé de cette idée. Du coup nous voilà en Italie, à San Remo!»

