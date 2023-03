La Buissonnière

Ce matin, nous entendons bien comme la classe bouillonne et bourdonne. Freinet parlait de la classe comme d'une ruche au travail et c'est vraiment l'impression que donnent tous ces enfants qui se lancent avec élan et enthousiasme dans les trouvailles, l'écriture de texte libre, le modelage de la terre, le dessin, la peinture, le calcul… La vie et le monde entre perpétuellement dans la classe.

Freinet disait :«Nous voulons des activités scolaires vivantes, liées à l'intérêt et au devenir profond des enfants, beaucoup mieux qu'un jeu ou un passe-temps, mais du travail véritable, dont on sent le besoin, dont on voit l'utilité et auquel on se donne totalement.»

Bienvenue à l'Ecole Freinet, l'école fondée par Elise et Célestin Freinet à Vence en 1934, berceau de cette pédagogie. Durant une année, nous suivrons en immersion sonore les enfants de la classe des petits (3–6 ans) et son enseignante Marie.

