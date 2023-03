La Buissonnière

Épisode 24 – Les vacances approchent et les élections présidentielles aussi. L'occasion pour la classe des petit·es de parler de ce sujet d'actualité et de se questionner sur ce que chacun ferait s'il·elle était à la tête de l'État!

Les vacances approchent et les élections présidentielles aussi. L'occasion pour la classe des petit·es de parler de ce sujet d'actualité et de se questionner sur ce que chacun ferait s'il·elle était à la tête de l'État! Chez les grand·es aussi, le sujet occupe les esprits… À la table de Marie, 3 CM2 amorcent la discussion…

À l'école Freinet, enfants et adultes mangent ensemble, discutent et se connaissent en dehors de la classe. Manger à la cantine est obligatoire car le temps méridien est considéré comme un temps d'apprentissage tout aussi important que le reste de la journée. C'est un moment de vie en collectivité fondamental au cours duquel les enfants font vivre l'école. À tour de rôle, ils·elles mettent la table, font le service, débarrassent, essuient la vaisselle, nourrissent les poules, vident les épluchures au compost, arrosent les plantes, emmènent les petits à la sieste… Les enfants apprennent non seulement à participer aux tâches collectives mais aussi à prendre soin des plus petit·es. À table, chaque maternelle est assis·e à côté de son grand ou de sa grande qui veille à ce qu'il·elle goûte à tout, qu'il·elle se serve juste ce qu'il faut, l'aide à couper sa viande, lui apprend à se servir de l'eau…