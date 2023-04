La Buissonnière

Aujourd’hui c'est un lundi pas comme les autres. En rentrant de week-end, les enfants retrouvent leur école cambriolée et vandalisée. En plus des dégradations matérielles, la caisse de l’école a été volée. Cette caisse est alimentée tout au long de l’année par les actions des enfants, les ventes de gâteaux, les recettes du marché de Noël, etc. L’argent récolté et dépensé est toujours compté et remboursé par les enfants eux-mêmes. Les trésoriers de la classe des grand·es s’empressent de compter l’argent dérobé qui devait servir à financer la sortie de fin d’année en Italie: plus de 1200 euros ont disparu.

Alors, suite à ces événements, une grande réunion de coopérative est organisée de toute urgence : les enfants décident de ne pas se laisser abattre et proposent d’organiser une grande mobilisation dans la ville de Vence pour renflouer les caisses! Toute l’école s’active pour préparer cette journée de vente: journaux scolaires, gâteaux, bouquets aromatiques, panneaux pour potager fabriqués en bricolage, pancartes explicatives... Des groupes de 4 enfants ont été formés, les quartiers de la ville répartis par équipe.

C’est parti ! Les enfants vont parcourir la ville, entrer chez les commerçants, interpeller les passants, et proposer de participer à cette action de solidarité.. Une mobilisation unique et inédite !