La Buissonnière

Épisode 28 – Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école… Les grands de la classe offrent des petites attentions à Marie et Marie-Paule qui les ont suivis et aidés à grandir pendant 3 ans.

Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école… Les grands de la classe offrent des petites attentions à Marie et Marie-Paule qui les ont suivis et aidés à grandir pendant 3 ans. Les enfants vont devoir ranger la classe, préparer leurs affaires…. mais avant cela, un dernier tour au potager s'impose afin de le préparer pour la rentrée, avant le départ en vacances: il faut désherber, arroser et ramasser les derniers légumes. Les enfants auront la chance de savourer le fruit de leur travail ce midi à la cantine... Et puis, comme après l'effort, il y a le réconfort! Toute la classe s'accorde un plouf dans le bassin de l'école!

Et voilà, l'année se termine. C'est émouvant, fort et beau. Durant toute l'année, les enfants ont appris à vivre ensemble, à s'exprimer à travers les textes libres, les dessins, les conférences, les débats, les trouvailles, les réunions de coopérative… Ils ont eu la possibilité de se questionner, de s'écouter, de développer leur potentiel, leur personnalité, leur créativité, leur amour de la nature. Bref, ils ont grandi, mais ça je suis sûre que vous l'avez entendu.

Ce documentaire réalisé dans la classe des petits de cette école incroyable a été un travail titanesque qui n'aurait jamais vu le jour sans son enseignante Marie, qui a capté et étudié jour après jour ces pépites audio et me les a partagées. Et bien sur, rien de tout cela n'aurait été possible sans les enfants qui ont pris le temps de nous raconter leur joie, leur peine, leur vie, leur école. Merci à Alice Krief pour le mixage et montage de ces 28 épisodes et merci à mon équipe chez Clap Audio pour leur travail acharné pour faire connaître ce podcast.