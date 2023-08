Dans cet épisode un peu spécial, plongez au début du 20ème siècle à l'écoute de Célestin Freinet. C'est un peu comme une vidéo de l'INA, mais dans les oreilles!

On ne pouvait pas clôturer la saison 1 de La Buissonnière sans laisser le micro au fondateur de la pédagogie. À travers plusieurs témoignages, on se laisse porter par l'histoire et la genèse de ses méthodes d'apprentissage, qui un siècle plus tard, accompagnent toujours les élèves de l'École Freinet de Vence.

Bonne écoute et à très très vite pour une prochaine saison!

