La Buissonnière

Ça y est, c'est le grand jour, celui que tous les enfants attendent et préparent depuis des mois: le jour du carnaval. Comme vous l'avez entendu dans les précédents épisodes, cette année, les enfants ont décidé que le thème serait libre! Ils ont dessiné, voté puis construit le roi carnaval symbole de liberté: le roi hippie. Après près de 3 mois de travail, ça y est, il est prêt! Le paillassou aussi, ce pantin de chiffon que l'on lance dans les airs à l'aide d'un drap et qui symbolise l'effacement des soucis de l'année écoulée. C'est une tradition de carnaval que les Niçois continuent de faire vivre. Le carnaval est un moment de vie et de joie partagée! Une fête réunissant toute l'école, qui laisse place à la créativité et à l'imaginaire.

Bienvenue à l'Ecole Freinet, l'école fondée par Elise et Célestin Freinet à Vence en 1934, berceau de cette pédagogie. Durant une année, nous suivrons en immersion sonore les enfants de la classe des petits (3–6 ans) et son enseignante Marie.

Présenté par CLAP AUDIO et Marie Masquelier.

Réalisation : Héloïse Pierre

Coordination : Alix Boyer

Montage et Habillage : Alice Krief

Illustrations : Marie Briand