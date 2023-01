La Buissonnière

Ça y est, c'est la rentrée! Les enfants sont contents de retrouver Marie, Marie-Paule et leurs camarades. Après les retrouvailles, chacun et chacune se met au travail. Les grandes sections entament leur nouveau plan de travail et inscrivent la date du jour en face du domaine qu'ils veulent travailler: écriture, mathématiques, peinture, dessin, argile, bricolage… Grâce au plan, les enfants peuvent ainsi voir s'ils touchent à tous les domaines, s'ils ont écrit assez de textes libres… Ce matin, c'est à la table de mathématiques que je décide de me poser pour écouter les enfants.Bienvenue à l'Ecole Freinet, l'école fondée par Elise et Célestin Freinet à Vence en 1934, berceau de cette pédagogie. Durant une année, nous suivrons en immersion sonore les enfants de la classe des petits (3-6ans) et son enseignante Marie.

Présenté par CLAP AUDIO et Marie Masquelier.

Réalisation : Héloïse Pierre

Coordination : Alix Boyer

Montage et Habillage : Alice Krief

Illustrations : Marie Briand