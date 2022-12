La Buissonnière

Aujourd’hui, Valentin a le cœur gros. Ecrire son texte sur la mort de Grisette lui permet de parler de cet événement important pour lui, d’exprimer sa tristesse, d’être entendu et écouté. L’écriture de texte libre est un moment important pour les enfants qui racontent les petits ou grands événements de leur vie, les plus joyeux… comme les plus tristes. C’est ça la pédagogie Freinet : accueillir l’enfant tel qu’il est, avec ses joies, ses chagrins, ses inquiétudes et lui donner un espace de parole.

Bienvenue à l'Ecole Freinet, l'école fondée par Elise et Célestin Freinet à Vence en 1934, berceau de cette pédagogie. Durant une année, nous suivrons en immersion sonore les enfants de la classe des petits (3-6ans) et son enseignante Marie.

Présenté par CLAP AUDIO et Marie Masquelier.

Réalisation : Héloïse Pierre

Coordination : Alix Boyer

Montage et Habillage : Alice Krief

Illustrations : Marie Briand