La Buissonnière

Vous allez l’entendre, c’est bientôt noël. Les enfants sont très excités et il y a beaucoup de choses à écrire ! Les idées fusent à la table des textes libres ce matin. Après que chacun ait pu écrire son texte, c’est le temps de leur présentation au salon avant de décorer le sapin de la classe !

«-Je savais que Chantal Goya elle connait cette chanson parce que j'étais au spectacle et on l'a chanté. C'était la vraie Chantal Goya.

-Tu as aimé son spectacle?

-Mais il n'y avait pas la sorcière... Et en fait j'étais près de Chantal Goya.

-Elle t'a vu?

-Non.»

Bienvenue à l'Ecole Freinet, l'école fondée par Elise et Célestin Freinet à Vence en 1934, berceau de cette pédagogie. Durant une année, nous suivrons en immersion sonore les enfants de la classe des petits (3-6ans) et son enseignante Marie.

Présenté par CLAP AUDIO et Marie Masquelier.

Réalisation : Héloïse Pierre

Coordination : Alix Boyer

Montage et Habillage : Alice Krief

Illustrations : Marie Briand