La Buissonnière

Les enfants rentrent de vacances. Chacun et chacune rapporte trouvailles et anecdotes de ces deux semaines passées hors de l'école. La table d'écriture des textes libres foisonne d'enfants qui veulent écrire ce qu'ils et elles ont vu ou vécu. Tout le monde sort son mot des Pionniers, ce beau dessin que chacun a réalisé pour féliciter un camarade dont la production a été publiée dans le journal scolaire. Tessa a apporté des têtards que la classe observera se métamorphoser en grenouilles. Marie, quant à elle, a apporté un énorme nid en forme de dôme… Les enfants vont donc devoir résoudre un problème et trouver à quel animal ce nid pourrait bien appartenir…

Bienvenue à l'Ecole Freinet, l'école fondée par Elise et Célestin Freinet à Vence en 1934, berceau de cette pédagogie. Durant une année, nous suivrons en immersion sonore les enfants de la classe des petits (3–6 ans) et son enseignante Marie.

Présenté par CLAP AUDIO et Marie Masquelier.

Réalisation: Héloïse Pierre

Coordination: Alix Boyer

Montage et Habillage: Alice Krief

Illustrations: Marie Briand