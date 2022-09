«Ma parole a été restituée, et là, j'ai l'impression que je me suis fait justice.»

Julie et Nina sont meilleures amies depuis dix-huit ans ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, Julie a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. Adulte, Julie a débuté une nouvelle étape de son parcours de résilience et elle a voulu partager son histoire.

Alors, il y a trois ans, elles ont commencé à enregistrer leurs conversations, rencontrer des experts, entamer des démarches –judiciaires, entre autres. Et puis, en mai 2022, vous avez pu écouter le premier épisode du podcast Kintsugi, qui narre le long chemin de Julie.

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à la sortie du podcast. Plus qu'une œuvre sonore, il est devenu lui-même un outil de résilience. Ainsi, nous avons voulu vous raconter comment s'est déroulé l'après-Kintsugi pour Julie et Nina, et la manière dont les auditeurs et auditrices l'ont reçu.

À lire sur le même sujet: «I May Destroy You», le trauma du viol en plein écran

Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction est un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.



Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: Thomas Loupias

Illustration: Hina Hundt