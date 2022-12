Selon les calculs de l'association Règles élémentaires, entre 1,7 et 2 millions de Françaises seraient en situation de précarité menstruelle en 2022 . Dans le monde entier, ce sont 500 millions de personnes qui sont concernées.

Depuis 2015, l'association lutte contre la précarité menstruelle (manque ou difficultés d'accès aux protections hygiéniques et aux installations sanitaires) et le tabou des règles. Elle permet à toutes les personnes de vivre leurs menstruations dans de bonnes conditions, afin qu'elle ne soient plus un frein dans leur quotidien.

Dans cet épisode d'Intrépid(e)s!, nous partons à la rencontre des bénévoles de Règles élémentaires et des bénéficiaires de l'association. Le tabou lié aux règles est interrogé avec Anna Roy, sage-femme et autrice du livre Tout sur les règles!, et Marie de Gandt, professeure de littérature comparée et d'études de genre à l'université Bordeaux-Montaigne.

Intrépid(e)s ! est un podcast de la Fondation BNP Paribas produit et réalisé par Slate Studio.

Musiques: «Clean and Dance», An Jone; «Six Seasons», Unicorn Heads