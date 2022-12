Intrépid(e)s !

En 2016, Ahmad Attar est forcé de quitter Alep, ville de Syrie assiégée par le régime de Bachar el-Assad. Avec quelques affaires, ce jeune citizen reporter de 22 ans quitte le pays à l'aide de passeurs et, au terme d'un périple et de nombreux périls, parvient à trouver un accueil en France.

Là, il reçoit le soutien de bénévoles qui l'aideront à réaliser un rêve: poursuivre ses études entamées en Syrie. Et c'est grâce à une famille toulousaine et à sa mentore Karine Rifai qu'il parviendra à déjouer de nombreux obstacles pour entamer une nouvelle vie.

Récit d'un exil et de belles rencontres, avec Ahmad Attad, Karine Rifai, sa mentore, Raphal Yem, journaliste engagé, et Thierry Baubet, psychiatre pour enfants et adolescents en Seine-Saint-Denis spécialisé dans les problématiques transculturelles.

Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux, bref, on peut rendre possible l'impossible... Parce que la philanthropie est une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides qui se mettent au service des autres.

