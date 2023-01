Dans cet épisode d'Intrépid(e)s!, direction l'Italie pour découvrir une initiative inédite portée par la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome. En 2022, une résidence un peu particulière a été proposée aux lycées professionnels. 300 élèves de la filière des métiers du bois de la région Nouvelle-Aquitaine ont porté un projet pour la Villa. Une rencontre entre richesse artistique et savoir-faire professionnel trop souvent ignorée.

Vous entendez le témoignage de Gabin Tenoli en classe de 1ère «Technicien constructeur bois» au Lycée Haroun Tazieff, il était l'un des jeunes à prendre part à cette Résidence Pro, accompagné de Fabien Dupin, enseignant en construction bois.

Isabelle Saussol, consultante dans le secteur éducatif, a suivi le projet né de la volonté du directeur de la Villa, Sam Stourdzé. La juriste, actrice et écrivaine Rachel Khan, qui est également l'ancienne directrice de l'association Mille Visages militant pour la démocratisation de l'accès aux métiers du cinéma, salue cette initiative.

En 2023, la Résidence Pro doublera ses effectifs. La Villa Médicis accueillera près de 600 lycéens issus d'établissements scolaires des régions Grand Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux, bref, on peut rendre possible l'impossible... Parce que la philanthropie est une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides qui se mettent au service des autres.

