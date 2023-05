La Fondation de France a été créée, il y a un peu plus de cinquante ans, par le général de Gaulle, avec une volonté de développer la philanthropie dans un pays où elle était quasiment inexistante. Aujourd'hui, la Fondation est le premier réseau de dons en France et fédère celles et ceux qui veulent s'engager dans des actions, et celles et ceux qui les mènent.

Dans cet épisode d'Intrépid(e)s!, entretien avec Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, pour parler engagement et solidarité.

Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux, bref, on peut rendre possible l'impossible... Parce que la philanthropie est une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides qui se mettent au service des autres.

