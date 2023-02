Dans cet épisode d'Intrépid(e)s!, vous allez découvrir le travail de Yunne Shin, une chercheuse en biologie marine de l'IRD engagée notamment sur les questions de biodiversité et de changement climatique.

Vous entendrez aussi les témoignages de Michèle Mbo'o-Tchouawou et Deffa Wane. Michèle travaille avec AWARD (African Women in Agricultural Research and Development), un réseau et modèle de formation des femmes dans la recherche et le développement agronomique en Afrique. Ce programme œuvre pour une approche de la recherche inclusive –intégrant les considérations sociales, dont la problématique du genre– afin de mieux appréhender les impacts multidimensionnels du changement climatique sur l'agriculture et les systèmes alimentaires du continent. Michèle pilote notamment l'initiative One Planet Fellowship –programme d'accélération de carrière– dont Deffa Wane, doctorante en agronomie au Sénégal, est lauréate.

Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux, bref, on peut rendre possible l'impossible... Parce que la philanthropie est une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides qui se mettent au service des autres.

