Né il y a un peu plus d'une centaine d'années dans la communauté noire-américaine de La Nouvelle-Orléans, le jazz s'est démultiplié en sous-genres et se réinvente au gré des évolutions technologiques et des musiciens qui s'en emparent.

Dans cet épisode d'Intrépid(e)s!, nous assistons à la rencontre de deux musiciens, Anne Paceo, batteuse, chanteuse, leadeuse de groupes et compositrice à l'origine de neuf albums, et Dan Tepfer, compositeur et pianiste à qui l'on doit, entre autres, l’expérience Natural Machines et la création de la plateforme Farplay.

À leurs côtés: Éva Roque, journaliste radio et télé qui collabore également avec Jazz Magazine, et Laurent de Wilde, pianiste, compositeur, producteur, journaliste et écrivain, auteur de l'ouvrage Les Fous du son.

Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux, bref, on peut rendre possible l'impossible... Parce que la philanthropie est une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides qui se mettent au service des autres.

Intrépid(e)s ! est un podcast de la Fondation BNP Paribas produit et réalisé par Slate Studio.

Musiques du générique : «Clean and Dance», An Jone; «Six Seasons», Unicorn Heads

Musiques: Anne Paceo, «Reste un oiseau» , «L’aube» , «Travelers» de l'album S.H.A.M.A.N.E.S

Dan Tepfer, «Inversion» de Natural Machines , «Improvisation 5» de Goldberg Variations