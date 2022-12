Épisode 20 - L'essor de fêtes aux identités et aux genres musicaux plus ouverts, tournés vers le monde entier.

Depuis quelques années, la nuit parisienne se réinvente. Des fêtes d'un nouveau genre ont émergé en s'inspirant du modèle berlinois : des endroits atypiques, parfois ouverts de jour comme de nuit, avec une programmation électronique pointue, et une bonne dose de lâcher-prise. Depuis quelques années, beaucoup de lieux similaires ont émergé en France, loin des centre-villes, du contrôle social et des lieux de consommation. La fête est devenue politique, portée par de nombreux collectifs qui veillent à davantage d'inclusivité et de respect dans la nuit. Toujours générateurs de lien social, certains clubs s'apparentent à de véritables lieux artistiques et culturels, défricheurs de nouvelles scènes et fédérateurs de nouveaux publics. Si les années 2010 ont été marquées par la techno, on assiste aujourd'hui à un essor de fêtes aux identités et aux genres musicaux plus ouverts, tournés vers le monde entier.

Dans ce 4ème et dernier épisode de la saison 3 d'Il était des voix, nous partons à l'écoute du dancefloor, tiraillé entre le grand renouveau des années 2010 et les restrictions sanitaires récentes.

Il était des voix : L'art de la fête, avec :

-Renaud Brizard, auteur de Faya (Nique — La Radio, 2022)

-Antoine Molkhou, programmateur du Rex Club, co-auteur de Technopolis (ARTE Radio, 2020)

-Anaïs Condado, DJ (Anaco), programmatrice de La Machine du Moulin Rouge

L'enregistrement public du podcast sera suivi de DJ sets du Faya Soundsystem (Nique — La Radio) ! Aux platines :

-Tio Leo : Dernière recrue de la team Nique – La radio et DJ résident au sein de Radio Nova, Leo se balade au cours de ses sets avec aisances entre les différentes sonorités qu'il puise au quatre coins du monde.

-Full Option : Full Option est un DJ, auteur et animateur du podcast Faya by Nique – La radio, dont il est le programmateur musical. Ses DJ sets mélangent toutes ses dernières découvertes pépites.

-Ti Zanoli : Aka la quintessence de l'ADN de Nique – La radio. La jeune DJ parisienne est experte des sélections musicales éclectiques et punchy, certifiées 100% FAYA. C'est Ti Zanoli, baby !

Faya Soundsystem, c'est la team de DJ résidents de Nique – La radio (@nique.radio). Nique – La radio, c'est la webradio du Global Dancefloor, ainsi qu'un label de podcast. Nique produit des contenus audio qualitatifs, radicaux et pas sages, en flux sur sa webradio musicale et en podcast pour ses émissions. Nique produit notamment les podcasts Banana Kush, Faya et Le sens de la fête. Sur sa webradio, la programmation de Nique propose d'écouter tous les sons actuels qui font danser monde : afrotrap, baile funk, reggaeton et perreo, amapiano, afrobeats…