Contre-enquêtes, témoignages inédits, documentaires en immersion : le podcast est devenu un médium privilégié pour les récits d’investigation. La tradition journalistique du « true crime », qui raconte des enquêtes liées à des affaires criminelles, est en pleine expansion en format audio et compte parmi les plus grands nombres d’écoutes dans le secteur. Son temps long, sa liberté de parole et sa capacité d’immersion en font un terrain de choix pour les créateurs et créatrices du genre. Au-delà du sensationnalisme du fait divers, ces contre-enquêtes audio relèvent parfois du droit de savoir.

Dans ce 3ème épisode de la saison 3 d'Il était des voix, nous souhaitons revenir sur ce phénomène et comprendre comment le podcast offre un espace privilégié de réflexion et de réflexivité sur le fait criminel, loin de l’immédiateté des news en continu dans les médias traditionnels.

«Il était des voix : Enquête en cours » avec :

-Anne-Cecile Genre et Marine Pradel, autrices de A very hot summer in New-York City ! (En avant-première)

-Pascale Pascariello, journaliste à Médiapart, autrice de Les Braqueurs (Arte Radio, 2017), Un micro au tribunal (Médiapart, 2019), Histoires d’ordures (France Culture, 2013), Madame Riche (ARTE Radio, 2012)

-Antoine Chevrollier, réalisateur de la série Oussekine (Disney+, 2022)

Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Animation : Christophe Payet

Réalisation : Lucile Aussel

Production : Christophe Payet / Sonique – Le studio