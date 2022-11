Connaissons-nous le chant, ou plutôt le ronflement des baleines ? Saurions-nous reconnaître dans la nuit le cri d’une chouette ? Tandis que l’Occident n’a eu de cesse de réduire les animaux à des instincts ou des déterminismes biologiques, d’autres cultures les considèrent dotés d’une âme et d’une intelligence capable d’apprécier le beau. La crise environnementale actuellement à l'œuvre pousse les créateurs et créatrices à nous relier de nouveau aux autres formes de vie, pour prendre le temps d’écouter ce que le reste du vivant a à nous dire.

Dans ce deuxième épisode de la saison 3 d'Il était des voix, nous avons voulu nous intéresser à celles et ceux qui tendent le micro au non-humain : aux animaux, à notre environnement, aux éléments naturels.

Il était des voix : À l'écoute du vivant avec :

-David Commeillas, journaliste, co-auteur du podcast Bruit. (Brut, 2022)

-Antoine Bertin, artiste sonore, auteur de Conversation Métabolite, Edge of the Forest et Species Counterpoint

-Joakim, producteur, compositeur de l'album Seconde Nature (Tiger Sushi, 2021)

-Lauriane Lemasson, ethnomusicologue, géographe et musicienne

Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Animation : Christophe Payet

Réalisation : Lucile Aussel

Production : Christophe Payet / Sonique – Le studio