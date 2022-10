Comment les femmes réinventent-elles la poésie et l'art oratoire ? Dans l'intimité comme sur la place publique, la parole des femmes a été étouffée pendant des siècles, ignorée ou alors systématiquement discréditée. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de voix, féminines, et souvent féministes, parvient à se faire entendre haut et fort. Des voix qui portent, sur scène, sur les réseaux, dans les concours d'éloquence ou même en poésie… Plus que jamais, la rhétorique est un art qui se conjugue au féminin.

Dans ce premier épisode de la saison 3 d'Il était des voix, des femmes artistes s'emparent de l'art de l'éloquence comme outil politique autant que poétique.

Avec:

Sarah Treille Stefani, comédienne, autrice de Frootch (Spotify, 2022)

Mathilde Lamolinerie et Roxane Pour Sad-Jadi, spécialistes de la voix et de l'art oratoire, autrices de Parle bien ! (2022)

Kiyémis, blogueuse, militante afroféministe, poétesse, autrice de À nos humanités révoltées (Métagraphes, 2020)

