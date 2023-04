Home(icides)

C'est un fait-divers qui s'est déroulé il y a tout juste 20 ans. La tuerie du Grand-Bornand, ou l'affaire Flactif, est l'un des drames familiaux les plus marquants du début du XXIe siècle. En avril 2003, dans un chalet de la petite station de ski coincée entre Chamonix et le lac d'Annecy, toute une famille a été décimée. Le père, la mère et leurs trois enfants âgés de moins de 10 ans. Le mobile du quintuple meurtre de la famille Flactif: la jalousie. En 4 épisodes, Caroline Nogueras vous raconte les ressorts de ce fait-divers sordide, entre haine et mensonge.

Le 15 juillet 2003, les Flactif ont disparu depuis trois mois. L'ADN de David Hotyat est l'empreinte génétique numéro 6 retrouvée dans le chalet. Il est donc lié à la disparition de la famille. Mais comment un seul homme pourrait-il tuer et faire disparaître cinq personnes? Pour découvrir les complices de Hotyat, la manière dont ils ont agi et le mobile des meurtres, les gendarmes ne vont pas l'arrêter tout de suite. Ils vont d'abord le mettre sous surveillance et l'écouter le temps qu'il faudra…

Un podcast Bababam Originals

Ecrit par Virginie Guedj et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Jean-Gabriel Rassat

En partenariat avec upday.