Home(icides)

C'est un fait-divers qui s'est déroulé il y a tout juste 20 ans. La tuerie du Grand-Bornand, ou l'affaire Flactif, est l'un des drames familiaux les plus marquants du début du XXIe siècle. En avril 2003, dans un chalet de la petite station de ski coincée entre Chamonix et le lac d'Annecy, toute une famille a été décimée. Le père, la mère et leurs trois enfants âgés de moins de 10 ans. Le mobile du quintuple meurtre de la famille Flactif: la jalousie. En 4 épisodes, Caroline Nogueras vous raconte les ressorts de ce fait-divers sordide, entre haine et mensonge.

Une famille disparaît

Samedi 12 avril 2003, Mario Leblanc, 14 ans, arrive à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. Un taxi l'attend pour l'emmener au Grand-Bornand. L'adolescent doit passer quelques jours chez sa mère, Graziella. C'est le lot de beaucoup de familles recomposées, les enfants d'une première union qui retrouvent leur demi-frère et soeurs. Mario vit chez son père dans le Nord de la France et se rend très régulièrement en Haute-Savoie. C'est là que sa mère est installée avec son nouveau compagnon Xavier Flactif et leurs trois enfants. Sarah, 10 ans, Lætitia, 9 ans et Grégory, 7 ans. Comme à chaque fois, il se fait une joie de les retrouver... Mais la famille Flactif est absente à l'arrivée de Mario.

Un podcast Bababam Originals

Ecrit par Virginie Guedj et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Jean-Gabriel Rassat

En partenariat avec upday.