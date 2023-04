Home(icides)

C'est un fait-divers qui s'est déroulé il y a tout juste 20 ans. La tuerie du Grand-Bornand, ou l'affaire Flactif, est l'un des drames familiaux les plus marquants du début du XXIe siècle. En avril 2003, dans un chalet de la petite station de ski coincée entre Chamonix et le lac d'Annecy, toute une famille a été décimée. Le père, la mère et leurs trois enfants âgés de moins de 10 ans. Le mobile du quintuple meurtre de la famille Flactif : la jalousie. En 4 épisodes, Caroline Nogueras vous raconte les ressorts de ce fait-divers sordide, entre haine et mensonge.

19 avril 2003. La famille Flactif n'a pas donné signe de vie depuis sept jours. Il est très tôt quand les gendarmes encerclent le chalet accompagné d'une équipe de l'institut criminel de Rosny-sous-Bois. Les journalistes sur place n'en perdent pas une miette. Combinaisons blanches, surchaussures, gants, mallette en métal : les experts entrent et sortent de la bâtisse dans un ballet concentré et silencieux digne d'une scène de la série américaine Les Experts. Dans le salon, l'entrée, la cuisine et les chambres à l'étage, les scientifiques s'activent. Leur arme secrète, le blue star. Que révèlera l'enquête ?

