Cet été, (re)découvrez en intégralité vos saisons préférés d'Home(icides).

Un pôle judiciaire a été ouvert à Nanterre, entièrement dédié cold cases. Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous racontera justement une affaire non élucidée. L'histoire d'une famille qui depuis 24 ans se bat pour connaître la vérité sur la mort d'une sœur, d'une fille, Paquita Parra, assassinée par une nuit glaciale de décembre 1998, près d'Angoulême.

«C'est l'histoire d'une famille qui depuis 24 ans se bat pour connaître la vérité sur la mort de leur sœur, de leur fille. Paquita Parra a été assassinée par une nuit glaciale de 1998 près d'Angoulême, elle avait trente ans. Son corps calciné a été retrouvé dans une voiture incendiée, au pied des falaises. Ce cold case vieux de deux décennies a connu de nombreux rebondissements, laissant parfois espérer au frère et à la mère de Paquita que la résolution de l'affaire était proche. Et puis non: vice de procédure, juge dessaisi... En 2010, le dossier a même été clôturé, laissant la famille de la jeune femme dans un grand désarroi.»

Crédits:

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday.