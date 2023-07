C'était une icône, une star. Un modèle de courage et de ténacité. Malgré l'amputation de ses deux jambes à l'âge de 11 mois, il s'est hissé parmi les étoiles de l'athlétisme mondial. Rien ne laissait présager que ce Dieu des stades tomberait de son piédestal. Des jeux olympiques au tribunal, de la médaille d'or au barreau de la prison. Dans Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte l'histoire tragique d'Oscar Pistorius.

Assigné à résidence chez son oncle, sous contrôle judiciaire, Oscar Pistorius attend l'ouverture de son procès. La question de la préméditation va être au cœur des débats. S'il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, il risque 25 ans de prison. L'athlète va devoir livrer la plus difficile des batailles. Et vous allez le constater, lors d'un marathon judiciaire, il ne suffit pas de réussir son départ.

«En attendant le procès, on aurait pu imaginer que Pistorius se fasse discret. Et bien non: c'est tout le contraire.»

