Home(icides)

C'est un fait divers où il n'y a pas de sang, pas de massacre, pas même de corps. C'est d'ailleurs peut être pour cela que cette affaire n'a pas vraiment marqué les esprits. Et pourtant, elle est bouleversante. Le 10 juin 2003, il y a tout juste 20 ans, Nadine Chabert, 34 ans, mère de famille, employée modèle d'une entreprise de réinsertion professionnelle, disparaît sur un rond-point à Fos-sur-Mer. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu cette femme. Au moment de sa disparition, la fille de Nadine, Emilie, n'avait que 11 ans. Patrick Chabert, le mari de Nadine, est la dernière personne à l'avoir vue vivante.

La contre-enquête d'Emilie:

Que se passe-t-il dans la tête d'une toute jeune femme de 18 ans qui se trouve privée de la présence de sa mère depuis plus de 7 ans et depuis peu de celle de son père? En effet, Patrick Chabert a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa femme alors qu'il a toujours crié son innocence. Désormais, Emilie vit avec sa grand mère, Hélène. Nous sommes en 2010, sept ans après le drame et à présent, Emilie n'a qu'une idée en tête: se battre et faire libérer son père de prison.

