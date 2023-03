Alexandre Despallières se rêvait milliardaire, patron d'une multinationale, à la tête de plusieurs centaines d'employés aux quatre coins du globe. En attendant la réussite, l'homme se drapait de tous ses artifices. Montres et voitures de luxe, vêtements de marque, vacances dans des destinations paradisiaques, carnet d'adresses long comme le bras. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras va vous raconter l'histoire d'une immense mystification. L'histoire de celui qui voulait être un autre, dans laquelle un homme est mort. Et d'ailleurs, s'il y en avait d'autres des cadavres dans le sillage d'Alexandre Despallières?

Pendant près de 13 ans, Alexandre Despallières va être dans le viseur de la justice. Pas moins de quatre juges d'instruction vont se succéder sur ce dossier labyrinthique dans lequel les expertises se contredisent, les soupçons sont multiples, les preuves maigres et les victimes présumées se cachent, honteuses d'avoir été bernées. Le bel Alex ne clame pas son innocence. Il l'assène avec désinvolture et dédain comme s'il savait déjà qu'il était hors d'atteinte de la justice des hommes. Sophie Bonnet, autrice de l'ouvrage Le maître et l'assassin paru en mai 2022 aux Éditions Robert Laffont, répond aux questions de Caroline Nogueras.

