Alexandre Despallières se rêvait milliardaire, patron d'une multinationale, à la tête de plusieurs centaines d'employés aux quatre coins du globe. En attendant la réussite, l'homme se drapait de tous ses artifices. Montres et voitures de luxe, vêtements de marque, vacances dans des destinations paradisiaques, carnet d'adresses long comme le bras. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras va vous raconter l'histoire d'une immense mystification. L'histoire de celui qui voulait être un autre, dans laquelle un homme est mort. Et d'ailleurs, s'il y en avait d'autres des cadavres dans le sillage d'Alexandre Despallières?

Paris. 12 novembre 2008. Les pompiers sont appelés à l'hôtel Abba, 20 bis rue de la Gaîté dans le quartier de Montparnasse. Arrivés sur place, les secours grimpent au premier étage et pénètrent dans la chambre 111. Ils découvrent au sol le corps nu d'un homme. Prostré à côté de la victime, son compagnon. Alexandre Despallières est en état de choc. C'est lui qui a contacté les secours. Dans un état second, il pleure et supplie qu'on réalise sur son conjoint une greffe de foie.

