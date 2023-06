De ce chanteur mythique, Marvin Gaye, on connaît tous ses titres incontournables: «What's Going On», «Let's Get it On»… Mais que sait-on vraiment de sa vie marquée par la drogue, la violence, et la haine envers son père? Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte le destin tragique de Marvin Gaye, le prince de la soul. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Frédéric Adrian, journaliste et auteur d'une biographie de Marvin Gaye.



Los Angeles, 2101 Gramercy Place, 1er avril 1984. Derrière quelques arbres et un grand portail en fer, se dressent les murs verts d'une maison cossue. La demeure de 500 mètres carrés au style anglais a été offerte par le chanteur Marvin Gaye à ses parents au cours des années 1970. Située dans un quartier calme et résidentiel, il semble faire bon vivre dans cette villa... d'apparence. Car ce jour-là, ce sera la dispute de trop...

«Star planétaire, admiré par des millions de fans, Marvin Gaye n'a jamais laissé personne indifférent. Mais son père, un homme froid, dur et violent, lui, ne l'a jamais aimé. Le désamour entre le fils et le père était tel que leur histoire a finit tragiquement, dans un bain de sang, à la veille du 45ème anniversaire du chanteur.»

Un podcast Bababam Originals.

Ecrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Julien Roussel.

En partenariat avec upday.