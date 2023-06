De ce chanteur mythique, Marvin Gaye, on connaît tous ses titres incontournables What's Going On, Let's Get it On… Mais que sait-on vraiment de sa vie marquée par la drogue, la violence, et la haine envers son père? Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte le destin tragique de Marvin Gaye, le prince de la soul. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Frédéric Adrian, journaliste et auteur d'une biographie de Marvin Gaye.

Durant toute leur vie, la relation entre Marvin père et Marvin fils a été extrêmement tumultueuse. Alors que le patriarche jalouse le talent et le succès de son fils, Marvin junior n'attend que l'approbation et l'amour de son père jusqu'à cette journée tragique la veille de ses 45 ans. Le père, alcoolique, le fils, cocaïnomane. Unis dans l'addiction, dans le prénom, dans la ferveur et la dévotion spirituelle et pourtant, si différents. Toute sa vie, Marvin Gay senior a fait vivre un enfer à son fils… qui, pour se protéger, s'est réfugié dans la musique.

Un podcast Bababam Originals.

Ecrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Julien Roussel.

En partenariat avec upday.