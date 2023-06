De ce chanteur mythique, Marvin Gaye, on connaît tous ses titres incontournables: What's Going On, Let's Get it On… Mais que sait-on vraiment de sa vie marquée par la drogue, la violence, et la haine envers son père? Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte le destin tragique de Marvin Gaye, le prince de la soul. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Frédéric Adrian, journaliste et auteur d'une biographie de Marvin Gaye.

La descente aux enfers d'une superstar.

Au début des années 1970, Marvin Gaye est une superstar. Il a 32 ans, un enfant -Marvin III- et vient de se séparer de sa femme, Anna Gordy. Devant lui, les tapis rouges, les flash, les fêtes, l'argent et les femmes... Mais la vie de star n'est pas faite pour Marvin Gaye. Terriblement anxieux depuis son enfance, il s'enfonce et se perd dans les excès.

«L'année 1971 est particulièrement dense pour Marin Gaye. Il a perdu sa partenaire de scène, plongé dans une grosse dépression et s'est forgé une conscience politique. Puis il a sorti un album au succès planétaire: What's Going On. Le petit garçon qui chantait à l'église, soumis à un père tyrannique, n'est plus qu'un lointain souvenir.»

