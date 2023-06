De ce chanteur mythique, Marvin Gaye, on connaît tous ses titres incontournables What's Going On, Let's Get it On… Mais que sait-on vraiment de sa vie marquée par la drogue, la violence, et la haine envers son père? Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte le destin tragique de Marvin Gaye, le prince de la soul. Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit Frédéric Adrian, journaliste et auteur d'une biographie de Marvin Gaye.

Dépressif et accro aux drogues dures, le chanteur a doucement délaissé la musique pour se laisser sombrer, en peignoir, dans l'obscurité de sa chambre. Accablé par les dettes, violent envers les femmes de sa vie, à bout de nerf, il se réfugie dans la maison qu'il a offert à ses parents à Los Angeles. Il ne sort plus et ne reçoit que ses dealers. Il se sent menacé et pour se protéger, Marvin multiplie l'achat d'armes. Jusqu'à en offrir une à son pire ennemi : son père. Pourtant, il le sait, il ne l'a que trop entendu, Marvin Senior lui a donné la vie, il est capable de la lui reprendre.

Un podcast Bababam Originals.

Ecrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Julien Roussel.

