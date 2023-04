Home(icides)

C'est un fait-divers qui s'est déroulé il y a tout juste 20 ans. La tuerie du Grand-Bornand, ou l'affaire Flactif, est l'un des drames familiaux les plus marquants du début du XXIe siècle. En avril 2003, dans un chalet de la petite station de ski coincée entre Chamonix et le lac d'Annecy, toute une famille a été décimée. Le père, la mère et leurs trois enfants âgés de moins de 10 ans. Le mobile du quintuple meurtre de la famille Flactif: la jalousie. En 4 épisodes, Caroline Nogueras vous raconte les ressorts de ce fait-divers sordide, entre haine et mensonge.

Xavier, Graziella, Sarah, Laetitia et Grégory Flactif ont tous été assassinés la nuit du 11 avril 2003. Les cinq ADN ont été retrouvés sur les lieux de la crémation indiqués par David Hotyat. L'arme de David Hotyat a servi à tuer Xavier. Voilà les seules certitudes des enquêteurs. Pour le reste, on ne sait rien. Hotyat est passé aux aveux. Il est écroué tout comme Alexandra Lefebvre, Stéphane et Isabelle Haremza. Qui a fait quoi? Qui savait? Qui a décidé de décimer la famille Flactif? Beaucoup de questions restent sans réponse. Le chemin jusqu'au procès est encore long. Surtout que David Hotyat a décidé de revenir sur ses aveux...

Un podcast Bababam Originals

Écrit par Virginie Guedj et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Jean-Gabriel Rassat

En partenariat avec upday