Depuis son arrestation Alexi reste calme et se plie à toutes les règles de la détention. Mais sa mère ne croie pas en sa culpabilité.

En février 1995, six cadavres, des Russes, sont retrouvés dans une villa en plein cœur de la banlieue chic de Louveciennes, près de Paris. Tous gisent dans une marre de sang, une balle dans la tête. C'est un véritable massacre, un huis clos sordide. Il n'y a que deux survivants: Alexi, 16 ans, et sa demi-sœur Nathalie, 3 ans et demi. Les deux enfants viennent de perdre une partie de leur famille, dont leur père, un entrepreneur millionnaire: Evguéni Polevoï. Le jeune Alexi devient vite l'unique suspect... Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte ce fait-divers complexe, qui a tous les ingrédients d'un grand polar.

Mis en examen pour assassinat, le jeune Alexi Polevoï est placé en détention provisoire dans le quartier des mineurs de Bois-d'Arcy. Depuis son arrestation, il est extrêmement calme. Il se plie sans sourciller à toutes les règles de la prison, à tous les interrogatoires. Le lendemain des faits, il a tout dit, endossé l'entière responsabilité du sextuple meurtre. Mais depuis la Russie, sa mère Raïssa ne croit pas du tout en la culpabilité de son fils et remue ciel et terre pour faire sortir Alexi de prison.

