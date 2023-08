Home(icides)

C'est l'histoire d'un long combat judiciaire qui ne prendra peut-être jamais fin... Tout commence en septembre 1994, Christian Leprince, Brigitte sa femme et deux de leurs filles Sandra, 10 ans et Julie, 6 ans, sont retrouvés massacrés dans leur pavillon de Thorigné-sur-Dué, près du Mans. Très vite, un coupable est désigné: Dany Leprince, le frère de Christian qui est également son voisin. Christian, propriétaire d'une carrosserie, à qui la vie sourit. Dany, le besogneux, cumulant deux boulots pour joindre les deux bouts et nourrir sa famille. Agriculteur le jour, boucher à l'abattoir la nuit, ce qui lui valut le terrible surnom du «Boucher de la Sarthe». En 1997, Dany Leprince était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité… 16 ans plus tard, il bénéficiait d'une suspension de peine avant de repartir derrière les barreaux. Une affaire complexe dont nombreux pensent qu'il s'agit d'une erreur judiciaire...

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday.