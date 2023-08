Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras s'intéresse à l'affaire Bertrand Cantat et Marie Trintignant. Il y a tout juste 20 ans, le 28 juillet 2003, à Vilnius en Lituanie, l'actrice Marie Trintignant meurt sous les coups de son conjoint. Son bourreau c'est Bertrand Cantat, célèbre chanteur du groupe de rock Noir Désir. Traitée comme un fait-divers people à l'époque, un crime passionnel, cette affaire est devenue 20 ans plus tard le symbole des féminicides. Comment l'idole de toute une génération a-t-elle pu tuer cette talentueuse comédienne? Quelle est l'issue du procès? Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit la journaliste Mégane Gensous, membre du collectif Nous Toutes.

À Vilnius, la machine judiciaire est en marche. Le procès se tiendra là-bas, la Lituanie refuse d'extrader Bertrand Cantat. Les faits se sont produits sur son sol, ils seront donc jugés sur son sol. Les deux clans, chacun accompagné de ténors du barreau –Olivier Metzner pour les Cantat et Georges Kiejman pour les Trintignant– se préparent à plaider devant la Cour de justice lituanienne. Pendant ce temps, en France, l'affaire est jugée par l'opinion publique. Dans les journaux, sur les plateaux télé, on prend la défense de Cantat et on rend hommage à l'actrice. On s'attaque à coups de publications, pour raconter sa vérité.

Un podcast Bababam Originals

Ecrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras

Production: Bababam (montage Sacha Rapin)

En partenariat avec upday.