Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras s'intéresse à l'affaire Bertrand Cantat et Marie Trintignant. Il y a tout juste 20 ans, le 28 juillet 2003, à Vilnius en Lituanie, l'actrice Marie Trintignant meurt sous les coups de son conjoint. Son bourreau c'est Bertrand Cantat, célèbre chanteur du groupe de rock Noir Désir. Traitée comme un fait-divers people à l'époque, un crime passionnel, cette affaire est devenue 20 ans plus tard le symbole des féminicides. Comment l'idole de toute une génération a-t-elle pu tuer cette talentueuse comédienne? Quelle est l'issue du procès? Dans le dernier épisode, Caroline Nogueras reçoit la journaliste Mégane Gensous, membre du collectif Nous Toutes.

La mort de Marie Trintignant l'été 2003 permet de faire rentrer les violences conjugales dans le débat public. Mais 14 ans avant la vague « Me Too», la couverture médiatique reste maladroite voire carrément sexiste. Dans les journaux, à la télé et la radio, deux camps s'affrontent –les pro Cantat: impossible que le chanteur soit un meurtrier, si Marie est décédée c'est que, quelque part, elle est responsable de sa mort ; et les féministes: Marie Trintignant a été tuée par son conjoint et ce n'est pas un cas isolé.

Un podcast Bababam Originals

Ecrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras

Production: Bababam (montage Sacha Rapin)

En partenariat avec upday.