Home(icides)

André Kaas avait tout. Une femme superbe, quatre enfants, une belle demeure dans la banlieue chic de Rouen, une société immobilière florissante. Oui, André Kaas avait tout, un train de vie à faire pâlir les voisins. Vêtements de marques, vacances de rêves, bijoux hors de prix. Quand le 5 avril 1992, sa femme est retrouvée sauvagement assassinée dans leur villa de 700 mètres carré, assez vite, les soupçons se portent sur lui. Dans le dernier épisode de cette saison, Caroline Nogueras reçoit André Kaas pour évoquer son affaire.

André Kaas est né le 20 novembre 1951 au Maroc. Il a 17 ans quand il croise la route de Sylviane Grutois à Rouen. Lui est champion de judo et videur dans les boîtes de nuit. Sylviane, blonde, mince, les yeux rieurs est belle comme le jour. Le coup de foudre est immédiat. Deux ans plus tard, naît leur premier enfant, Nathalie. Ils se marient en 1973. C'est cette année-là qu'André Kaas fait ses premiers pas dans l'immobilier. L'homme a du bagout et une aisance qui font de lui un vendeur hors pair. L'argent commence à rentrer. Les Kaas s'embourgeoisent. Mais l'image du couple parfait va vite voler en éclats...

