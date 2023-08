Home(icides)

Cet épisode est la deuxième partie de la saison exceptionnelle sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la plus grande tuerie familiale de ces dernières années. Jamais élucidé, ce fait divers continue de fasciner. Qui était Xavier Dupont de Ligonnès? Le fugitif le plus célèbre est-il toujours en vie? Vous pensiez tout savoir sur cette affaire? Peut-être pas…



«Il y a quatre ans, le 21 avril 2011, des policiers alertés par des voisins inquiets pénètrent dans une maison familiale de Nantes. Ils découvrent alors les corps d'Agnès Dupont-de-Ligonnès, 48 ans, ses quatre enfants, Arthur 20 ans, Thomas 18 ans, Anne 16 ans et Benoît 13 ans dans deux fosses séparées. Manque à l'appel le père, Xavier. Il devient l'homme le plus recherché de France. Le père de famille a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 par les caméras de surveillance d'un hôtel de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Sa voiture avait été retrouvée sur le parking et depuis, plus rien.»