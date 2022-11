À l'occasion de son 100ème épisode, Home(icides) consacre une saison exceptionnelle en 8 épisodes sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la plus grande tuerie familiale de ces dernières années. Jamais élucidé, ce fait divers continue de fasciner. Qui était Xavier Dupont de Ligonnès? Le fugitif le plus célèbre est-il toujours en vie? Vous pensiez tout savoir sur cette affaire ? Peut-être pas…



Et si pour élucider le mystère Xavier Dupont de Ligonnès, il fallait retourner aux origines : Versailles. Xavier y est né, ses sœurs y sont nées, tout comme ses parents. Versailles, ancienne ville royale, symbole aujourd'hui d'une bourgeoisie catholique traditionnelle de droite. Les enquêteurs vont se plonger dans l'histoire familiale de Xavier Dupont de Ligonnès et découvrir que ce n'est pas une famille catholique versaillaise comme les autres...

