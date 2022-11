À l’occasion de son 100ème épisode, Home(icides) consacre une saison exceptionnelle en 8 épisodes sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la plus grande tuerie familiale de ces dernières années. Jamais élucidé, ce fait divers continue de fasciner. Qui était Xavier Dupont de Ligonnès ? Le fugitif le plus célèbre est-il toujours en vie ? Vous pensiez tout savoir sur cette affaire ? Peut-être pas…

Depuis 2011, Xavier Dupont de Ligonnès suspecté d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants a disparu. Tout a été dit sur cet homme apparemment banal. Côté pile, un entrepreneur enthousiaste qui se débat pour réussir, un père et un mari aimant. Côté face, un homme ruiné, obligé d’emprunter ou de voler ses proches, un chef de famille qui calcule combien lui coûte chaque membre. Et si pour comprendre qui était vraiment Xavier Dupont de Ligonnès, il fallait revenir à ses premières années, son adolescence, son enfance. Et même plus loin. Car vous allez le découvrir, quand on s’appelle Dupont de Ligonnès, les choses se jouent parfois avant la naissance...

